Fenerbahçe'de Galatasaray eşleşmesi sonrası ilk tepki: "Yabancı hakem istiyoruz"

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşti. Sarı - lacivertliler adına kura çekiminde bulunan yönetici Hulusi Belgü, eşleşme sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GÜZEL BİR MAÇ OLSUN"



Kura çekimi hakkında konuşan Belgü, "Hayırlı uğurlu olsun. İyi olan kazansın inşallah. Tabii ki önemli bir maç, iki takımın oynadığı her maç önemli. Güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz." dedi.

"TEKNİK EKİP VE FUTBOLCULARA TEŞEKKÜRLER"



Takıma teşekkür eden Fenerbahçe Yöneticisi, "Teknik ekibe ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Bizi mahcup etmiyorlar. 3 kulvarda devam ediyoruz. Bugünkü maç da çok önemli. Avrupa'yı çok önemsiyoruz. İnşallah hepsinde getirebileceğimiz en iyi yere getireceğiz Fenerbahçe'yi. Taraftarımız da bizim itici gücümüz olacak." açıklamasını yaptı.