Fenerbahçe'de gecenin kahramanı Talisca, tur Polonya'ya kaldı
21.07.2026 17:31
Son Güncelleme: 21.07.2026 22:52
Maçın tek golü Talisca'dan geldi.
Fenerbahçe, yenin sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çıktı. Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'i tek golle geçti.
Fenerbahçe, 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretini bitirme yolunda ilk maçına çıktı.
Sarı-lacivertliler,, Devler Ligi'nin 2. ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi ağırladı. Sarı lacivertliler Talisca'nın frikik golüyle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Sarı lacivertlilerin 2 topu ise direkten döndü.
Kadıköy'de oynanan mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Manfredas Lukjancukas düdük çaldı.
Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerleyecek takımın belli olacağı rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.
NATHAN AKE 11'DE, GREENWOOD YEDEK BAŞLADI
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nathan Ake ve Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına çıktı.
Takıma daha önce katılan Nathan Ake müsabakaya ilk 11'de başlarken, transferi uzun süre beklenen Mason Greenwood yedekler arasında yer aldı. Greenwood daba sonra oyuna girdi.
Bir diğer yeni transfer Vedat Muriç ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı.
BAŞKAN YILDIRIM'A SEVGİ GÖSTERİSİ
Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu.
Taraftarlar, 'Her yer Aziz her yer Yıldırım' tezahüratlarında bulunurken, başkan Yıldırım da taraftarları selamladı.
ALİ KOÇ DA TRİBÜNDE
Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, Hamdi Ulukaya ile Fenerbahçe-Gornik karşılaşmasını tribünden takip ediyor.
KADIKÖY KAPALI GİŞE
Fenerbahçeli taraftarlar, maça yoğun ilgi gösterdi. Maçtan önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, oyuncuları tek tek çağırarak tezahüratlarda bulundu.
Fenerbahçe taraftarları, kendilerine ayrılan alanın tamamına yakınını doldurdu.
Gornik Zabrze taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 700 Polonyalı taraftar, Kadıköy'de takımlarını destekledi.