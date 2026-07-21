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Fenerbahçe'de gecenin kahramanı Talisca, tur Polonya'ya kaldı

21.07.2026 17:31

Son Güncelleme: 21.07.2026 22:52

Fenerbahçe'de gecenin kahramanı Talisca, tur Polonya'ya kaldı
Anadolu Ajansı

Maçın tek golü Talisca'dan geldi.

NTV - Haber Merkezi
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Fenerbahçe, yenin sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çıktı. Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'i tek golle geçti.

Fenerbahçe, 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretini bitirme yolunda ilk maçına çıktı.

Sarı-lacivertliler,, Devler Ligi'nin 2. ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi ağırladı. Sarı lacivertliler Talisca'nın frikik golüyle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Sarı lacivertlilerin 2 topu ise direkten döndü.

 

Kadıköy'de oynanan mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Manfredas Lukjancukas düdük çaldı.

 

Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerleyecek takımın belli olacağı rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

 

NATHAN AKE 11'DE, GREENWOOD YEDEK BAŞLADI

 

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nathan Ake ve Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına çıktı.

 

Takıma daha önce katılan Nathan Ake müsabakaya ilk 11'de başlarken, transferi uzun süre beklenen Mason Greenwood yedekler arasında yer aldı. Greenwood daba sonra oyuna girdi.

 

Bir diğer yeni transfer Vedat Muriç ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı.

 

BAŞKAN YILDIRIM'A SEVGİ GÖSTERİSİ

 

Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu.

 

Taraftarlar, 'Her yer Aziz her yer Yıldırım' tezahüratlarında bulunurken, başkan Yıldırım da taraftarları selamladı.

ALİ KOÇ DA TRİBÜNDE

 

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, Hamdi Ulukaya ile Fenerbahçe-Gornik karşılaşmasını tribünden takip ediyor.

 

KADIKÖY KAPALI GİŞE

 

Fenerbahçeli taraftarlar, maça yoğun ilgi gösterdi. Maçtan önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, oyuncuları tek tek çağırarak tezahüratlarda bulundu.

 

Fenerbahçe taraftarları, kendilerine ayrılan alanın tamamına yakınını doldurdu.

 

Gornik Zabrze taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 700 Polonyalı taraftar, Kadıköy'de takımlarını destekledi.

22:40
GREENWOOD İLK KEZ
Mason Greenwood, Gornik Zabrze karşısında 83. dakikada oyuna girerek Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı.
Anadolu Ajansı
22:24
İKİNCİ KEZ DİREK
Fenerbahçe'de 62. dakikada bu kez Bartuğ'un şutu direkten döndü.
Anadolu Ajansı
22:14
TALİSCA BU KEZ DİREĞE TAKILDI
Fenerbahçe'de 57. dakikada Talisca'nın vuruşunda top direkten döndü.
Anadolu Ajansı
21:50
İLK YARIDA TEK GOL
Müsabakanın ilk yarısı tek golle sonuçlandı.
Anadolu Ajansı
21:41
İLK GOL SESİ
Fenerbahçe, Talisca'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Anadolu Ajansı
21:34
30 DAKİKADA GOL YOK
Maçın ilk 30 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Anadolu Ajansı
20:59
MAÇ BAŞLADI
Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçında ilk düdük geldi.
Anadolu Ajansı
20:31
GREENWOOD AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç önü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aramıza geç gelen oyuncular var, Greenwood gibi. Tam hazır değil. Gelişmelere göre ona süre vermek istiyoruz. Asensio'nun geçen seneden kalan sakatlıkları devam etti. İlk kamp döneminde bireysel antrenman yaptı. hazırlık maçlarında sonradan oyuna aldık. O da kadroda, sonradan belki şans vereceğiz."
Anadolu Ajansı
19:31
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Oosterwolde, Skriniar, Ake, Semedo, Bartuğ, Guendouzi, Fred, Kerem, İrfan Can, Talisca. Fenerbahçe'nin yedekleri: Tarık, Ederson, Archie Brown, Çağlar, İsmail Yüksek, Asensio, Greenwood, Mert Müldür, Musaba, Levent, Cherif, Oğuz Aydın Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietnz, Urbanski, Khlan, Ikia Dimi, Prekop.
Anadolu Ajansı