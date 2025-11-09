Fenerbahçe'de gecenin yıldızı Nene, gol sevinçlerinin perde arkasını anlattı: "Maçlardan önce yapıyoruz"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'u ağırladı.

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan ve 2 gol atan Dorgeles Nene, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Nene'nin sözleri:

"ARMAMIZI ÖPTÜM ÇÜNKÜ..."

"Gençlerbirliği'ne attığım 1 gol vardı. Çok çalışıyorum. En iyimi ortaya koymak istiyorum. Bugün gollerimi attım. Çok mutluyum. Yüzde yüz performans ortaya koymaya çalışıyorum. Armamızı öptüm çünkü Fenerbahçe çok büyük. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye daha çok şey katmak, vermek istiyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum."