Fenerbahçe'de Guendouzi, Musaba derken yeni transfer takımın içinden çıktı! Gizli kahraman

GİZLİ KAHRAMAN LEVENT MERCAN

Fenerbahçe'de derbinin gizli kahramanı maça sol bekte başlayan Levent Mercan oldu.

İtalyan çalıştırıcının göreve gelmesinin ardından sarı-lacivertli formayla aldığı sürelerde artış yaşanan Mercan, gösterdiği performansla camiadan tam not aldı.

Galatasaray derbisine de ilk 11'de başlayan Levent Mercan, hocasının güvenini boşa çıkarmadı ve efektif oyunuyla alkış aldı.

Hücumda sık sık koşu gösteren ve hem çizgiye inerek hem de kanattan yaptığı ortalarla dikkat çeken Mercan, savunmada ise Leroy Sane'ye karşı neredeyse kusursuz bir oyun sergiledi.

Alman futbolcunun ataklarına izin vermeyen ve rakibine karşı risksiz hareket eden Levent Mercan, maçtan sonra Domenico Tedesco tarafından da özel olarak tebrik edildi.