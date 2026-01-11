Fenerbahçe'de Guendouzi, Musaba derken yeni transfer takımın içinden çıktı! Gizli kahraman
11.01.2026 10:20
Selim Başeğmezer
Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı yendiği maçta Matteo Guendouzi'nin performansı konuşulurken, bir isim de takımın gizli kahramanı oldu.
Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti.
Bu skorun ardından Fenerbahçe, Süper Kupa'yı müzesine götüren taraf oldu. Sarı-lacivertliler, tarihinde dördüncü kez bu başarıyı sağladı.
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci.
TEDESCO TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI
Galatasaray karşısında kalede Ederson'u oynatan Fenerbahçe Teknik Direktörü, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta sahada Bartuğ Elmaz yerine Matteo Guendouzi ile İsmail Yüksek'i görevlendiren 40 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattında ise Anthony Musaba, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nu oynattı. Tedesco, gol yollarında ise Jhon Duran'a güvendi.
Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca ise yedek soyundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç sonunda kupayı böyle kaldırdı.
GİZLİ KAHRAMAN LEVENT MERCAN
Fenerbahçe'de derbinin gizli kahramanı maça sol bekte başlayan Levent Mercan oldu.
İtalyan çalıştırıcının göreve gelmesinin ardından sarı-lacivertli formayla aldığı sürelerde artış yaşanan Mercan, gösterdiği performansla camiadan tam not aldı.
Galatasaray derbisine de ilk 11'de başlayan Levent Mercan, hocasının güvenini boşa çıkarmadı ve efektif oyunuyla alkış aldı.
Hücumda sık sık koşu gösteren ve hem çizgiye inerek hem de kanattan yaptığı ortalarla dikkat çeken Mercan, savunmada ise Leroy Sane'ye karşı neredeyse kusursuz bir oyun sergiledi.
Alman futbolcunun ataklarına izin vermeyen ve rakibine karşı risksiz hareket eden Levent Mercan, maçtan sonra Domenico Tedesco tarafından da özel olarak tebrik edildi.
Fenerbahçeli futbolcuların maç sonundaki sevinci.
GUENDOUZI'DEN KUSURSUZ BAŞLANGIÇ
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Guendouzi, Fenerbahçe formasını da ilk kez sırtına geçirmiş oldu. 26 yaşındaki futbolcu ayrıca ilk derbisine de çıktı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında sarı-lacivertliler köşe vuruşu kazandı. Kazanılan korneri pasla kullanan Fenerbahçe'de ceza sahası içine yapılan ortayı sarı-kırmızılı savunma karşıladı.
Yay üzerine açılan topu kontrol eden Matteo Guendouzi'nin şutu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
Guendouzi böylece sarı-lacivertli formayla çıktığı hem ilk maç hem de ilk derbide ilk golünü kaydetmiş oldu.
Matteo Guendouzi'nin Galatasaray'a attığı gol sonrası yaptığı sevinç.