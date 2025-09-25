Fenerbahçe'de hareketli günler: Tedesco ve takım için açıklama bekleniyor

GELECEĞİ MERAK EDİLİYOR Sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen ve ilk yenilgisini de Zagreb'e karşı yaşayan İtalyan çalıştırıcının geleceği merak ediliyor.

UEFA Avrupa Ligi lig etabı ilk hafta maçında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertliler, Maksimir Stadyumu'nda oynanan müsabakada rakibine 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için hem camiada hem de spor kamuoyunda eleştiriler artmıştı.

Sarı-lacivertliler adına Tedesco ile yolların ayrılacağına dair iddiaların çıkmasının ardından kulüpten ayrılık ya da devam niteliğinde bir açıklamanın yapılması bekleniyor.

KADRO DIŞI İHTİMALİ

Öte yandan Fenerbahçe'de bazı futbolcuların kadro dışı bırakılma ihtimalinin de konuşulduğu iddia edildi.

Tedesco'nun devam etmesi durumunda sarı-lacivertlilerde birkaç futbolcunun kadro dışı bırakılması ve takıma neşter vurulmasının da ciddi ihitmaller arasında yer aldığı öne sürüldü.



Yeni yönetimin, mazbatasını almasının ardından ilk olarak bu konuyla ilgileneceği ve futbol takımında yaşanan problemi gidermek için harekete geçeceği öğrenildi.