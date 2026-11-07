Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamladı
07.11.2026 15:00
IHA
Fenerbahçe, Çorum FK maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı lacivertliler Emre Belözoğlu ile ilk maçına çıkacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli kafile bugün Çorum’a gidecek.