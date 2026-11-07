Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamladı

Fenerbahçe , Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



Müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli kafile bugün Çorum’a gidecek.