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Fenerbahçe'de hedef Ryan Kent

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler, Glasgow Rangers'ta forma giyen Ryan Kent'i listeye aldı.

Fenerbahçe'de hedef Ryan Kent

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'de transferde ilk hedef Glasgow Rangers'ın yıldızı Ryan Kent. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve serbest kalacak.

Yönetim, İngiliz futbolcunun durumunu yakından takip ediyor ve şartlarını soruşturuyor.

Rangers'tan yıllık yaklaşık 1 milyon sterlin kazanan Ryan Kent'in tek talibi Fenerbahçe değil. İngiltere Premier Lig ekipleri de 2futbolcu ile ilgileniyor.

Liverpool alt yapısında yetişen ve yüksek hızıyla dikkat çeken Kent, İskoçya Premier Ligi'nde geçirdiği 5 sezonda 130 maçta 26 gol ve 35 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de hedef Ryan Kent - 1
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