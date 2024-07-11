Fenerbahçe'de hedef Bertuğ Yıldırım. Ligue 1 ekibi Rennes, milli futbolcu için 7 milyon euro bonservis talep ediyor.

Fenerbahçe ise 5 milyon euroya transferi tamamlamak istiyor.



21 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli formayı giymek için istekli.

Bertuğ Yıldırım, milli takımın Euro 2024 kadrosunda da yer almasına rağmen süre bulamadı.

SEZON KARNESİ



Geçen sezon Rennes formasıyla 6'sı ilk on birde 28 maçta forma giyen genç forvet, 1 gol ve 1 asist kaydetti.



Ligue 1 ekibi genç oyuncuyu 5 milyon 400 bin euroluk bonservisle Hatayspor'dan kadrosuna kattı.