NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe'de hedef Bertuğ Yıldırım

Fenerbahçe, Türk santrfor takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, Rennes'den Bertuğ Yıldırım için resmi görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de hedef Bertuğ Yıldırım

'de hedef Bertuğ Yıldırım. Ligue 1 ekibi Rennes, milli futbolcu için 7 milyon euro bonservis talep ediyor.

Fenerbahçe ise 5 milyon euroya transferi tamamlamak istiyor.

21 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli formayı giymek için istekli.
Bertuğ Yıldırım, milli takımın Euro 2024 kadrosunda da yer almasına rağmen süre bulamadı.

SEZON KARNESİ

Geçen sezon Rennes formasıyla 6'sı ilk on birde 28 maçta forma giyen genç forvet, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Ligue 1 ekibi genç oyuncuyu 5 milyon 400 bin euroluk bonservisle Hatayspor'dan kadrosuna kattı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...