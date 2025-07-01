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Fenerbahçe'de her şey tamam: Jhon Duran, İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu Jhon Duran, bugün İstanbul'da olacak.

Fenerbahçe'de her şey tamam: Jhon Duran, İstanbul'a geliyor

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek ve hem Süper Lig hem de Avrupa'da mutlak başarı hedefleyen 'de hareketli günler yaşanıyor.

DEVİN ÖZEK BİTİRDİ

Sarı - lacivertlilerin transferdeki sessizliği bozulmak üzere... Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, geçtiğimiz günlerde Duran ile görüşmek ve oyuncuyu ikna etmek için Kolombiya'ya gitmişti.

Al-Nassr ile kiralık için anlaşan sarı - lacivertli kurmaylar, Duran'la da el sıkıştı ve oyuncunun menajerini İstanbul'a getirmişti.

Kolombiyalı futbolcunun temsilcisiyle de son detayları görüşen ve anlaşan Fenerbahçe, imza için Jhon Duran'ı İstanbul'a davet etti.

Fenerbahçe'de her şey tamam: Jhon Duran, İstanbul'a geliyor - 1

İSTANBUL'A GELİYOR

ile tüm şartlarda anlaşmaya varan golcü oyuncu, sağlık kontrolleri ve resmi imza için yola çıktı.

ÖDENECEK MAAŞ

21 yaşındaki santrforun ilerleyen saatlerde şehre geleceği belirtilirken, Fransız basınında oyuncunun maaşının 10 milyon euro olacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'de her şey tamam: Jhon Duran, İstanbul'a geliyor - 2

Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisarspor ve Denizlispor formalarını terletmiş olan Hugo Rodallega'dan Duran için dikkat çeken açıklamalar gelmişti.

"FALCAO'NUN YERİNE GEÇECEK TEK KİŞİ O"

ESPN'e konuşan Rodallega, "Falcao'nun yerine geçecek tek kişi Jhon Duran olur. "Gördüklerimden, futbol yeteneğinden, forvet duruşundan ve bu pozisyon hakkında sahip olduğum bilgiye dayanarak konuşuyorum. Duran, Falcao'nun Kolombiya Milli Takımı'nda bıraktığı boşluğu dolduracak en eksiksiz oyuncu ve çıtası çok yüksek. Hız, güç, teknik, mükemmel çalımları ve şut... Tüm becerilere sahip!" ifadelerini kullanmıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Al-Nassr formasıyla 18 maça çıkan Duran, 12 gol kaydetti.

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