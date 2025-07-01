Fenerbahçe'de her şey tamam: Jhon Duran, İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu Jhon Duran, bugün İstanbul'da olacak.
Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek ve hem Süper Lig hem de Avrupa'da mutlak başarı hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
DEVİN ÖZEK BİTİRDİ
Sarı - lacivertlilerin transferdeki sessizliği bozulmak üzere... Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, geçtiğimiz günlerde Duran ile görüşmek ve oyuncuyu ikna etmek için Kolombiya'ya gitmişti.
Al-Nassr ile kiralık transfer için anlaşan sarı - lacivertli kurmaylar, Duran'la da el sıkıştı ve oyuncunun menajerini İstanbul'a getirmişti.
Kolombiyalı futbolcunun temsilcisiyle de son detayları görüşen ve anlaşan Fenerbahçe, imza için Jhon Duran'ı İstanbul'a davet etti.
İSTANBUL'A GELİYOR
Fenerbahçe ile tüm şartlarda anlaşmaya varan golcü oyuncu, sağlık kontrolleri ve resmi imza için yola çıktı.
ÖDENECEK MAAŞ
21 yaşındaki santrforun ilerleyen saatlerde şehre geleceği belirtilirken, Fransız basınında oyuncunun maaşının 10 milyon euro olacağı ifade edildi.
Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisarspor ve Denizlispor formalarını terletmiş olan Hugo Rodallega'dan Duran için dikkat çeken açıklamalar gelmişti.
"FALCAO'NUN YERİNE GEÇECEK TEK KİŞİ O"
ESPN'e konuşan Rodallega, "Falcao'nun yerine geçecek tek kişi Jhon Duran olur. "Gördüklerimden, futbol yeteneğinden, forvet duruşundan ve bu pozisyon hakkında sahip olduğum bilgiye dayanarak konuşuyorum. Duran, Falcao'nun Kolombiya Milli Takımı'nda bıraktığı boşluğu dolduracak en eksiksiz oyuncu ve çıtası çok yüksek. Hız, güç, teknik, mükemmel çalımları ve şut... Tüm becerilere sahip!" ifadelerini kullanmıştı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Al-Nassr formasıyla 18 maça çıkan Duran, 12 gol kaydetti.
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