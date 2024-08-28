Fenerbahçe'de Hermoso sesleri

Transfer hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir isim ortaya atıldı.



Sabah'ın haberine göre, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Mario Hermoso'yla ilgilendiği öne sürüldü.

29 yaşındaki İspanyol stoperin yıllık 5 milyon euro ve imza parası talep ettiği öğrenildi.

Son 5 sezondur Atletico Madrid forması giyen Hermoso, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.