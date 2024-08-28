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Fenerbahçe'de Hermoso sesleri

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda serbest oyuncu statüsünde bulunan Mario Hermoso'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Hermoso sesleri

Transfer hazırlıklarını sürdüren için yeni bir isim ortaya atıldı.

Sabah'ın haberine göre, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Mario Hermoso'yla ilgilendiği öne sürüldü. 

29 yaşındaki İspanyol stoperin yıllık 5 milyon euro ve imza parası talep ettiği öğrenildi. 

Son 5 sezondur Atletico Madrid forması giyen Hermoso, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı.

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