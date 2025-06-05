Fenerbahçe'de hiç resmi maça çıkmamıştı, dünya devi peşine düştü: İsak Vural!
İsveç altyapısında yetişen ve yolu bir dönem Fenerbahçe'den de geçen İsak Vural için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İtalya Serie B takımlarından Frosinone'de forma giyen Türk orta saha oyuncusu İsak Vural, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Yolu bir dönem Fenerbahçe'den de geçmiş olan Vural'ı, dünyaca ünlü kulübün istediği iddia edildi.
COMOLLI'NİN İSTEĞİ
TuttoSport'un haberine göre Damien Comolli'yi kulüp CEO'su yapan Juventus, İsak Vural transferi için devreye girdi.
İLGİLENEN KULÜPLER
Haberin devamında transferdeki en ciddi ve önde olan kulübün İspanya'dan Real Betis olduğu kaydedildi. Vural'a ayrıca Atalanta ve Pisa'nın da ilgi gösterdiği belirtildi.
Orta alanda 8-10 mevkilerinde forma giyen genç isim, Serie B'deki performansıyla izlenmesi gereken genç yetenekler arasına adını yazdırdı.
FENERBAHÇE'DE MAÇA ÇIKMADI
2022/23 yılları arasında bulunduğu Fenerbahçe'de hiç resmi maçı olmayan 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Frosinone'de çıktığı 24 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.
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