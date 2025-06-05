Fenerbahçe'de hiç resmi maça çıkmamıştı, dünya devi peşine düştü: İsak Vural!

İtalya Serie B takımlarından Frosinone'de forma giyen Türk orta saha oyuncusu İsak Vural, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.



Yolu bir dönem Fenerbahçe'den de geçmiş olan Vural'ı, dünyaca ünlü kulübün istediği iddia edildi.

COMOLLI'NİN İSTEĞİ



TuttoSport'un haberine göre Damien Comolli'yi kulüp CEO'su yapan Juventus, İsak Vural transferi için devreye girdi.

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Haberin devamında transferdeki en ciddi ve önde olan kulübün İspanya'dan Real Betis olduğu kaydedildi. Vural'a ayrıca Atalanta ve Pisa'nın da ilgi gösterdiği belirtildi.

