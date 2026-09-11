Fenerbahçe'de idman başladı, İsmail Kartal tesislere gitmedi
11.09.2026 10:26
Son Güncelleme: 11.09.2026 13:04
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal görüştü. Bu görüşme sonrası idmana katılması beklenen Kartal tesislere gitmedi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal'ın istifasının ardından görüşme gerçekleşti.
Fenerbahçe'de Kartal'la yola devam kararı çıktı. Ancak sarı lacivertlilerdeki teknik direktörlük görevine devam etmesi beklenen Kartal, bugün 12.00'da başlayan idmana çıkmadı.
NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Roma ile karşılaştı.
Kadıköy'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıkladı.
Kartal, “İyi futbol oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele ortaya koyduk. Galibiyeti kaçıran taraf olduk. İlk maçta 1 puan aldık. Oyuncularım söylediklerimi yerine getirdiği için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Aziz Yıldırım, Roma maçının ardından kemaralar karşısına geçmişti.
AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
“İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu.
Niye mi istifa etti? Camianın değerlerine kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı diye bir anlayış geziyor.
Fenerbahçeliler, sosyal medyada veya TV'de, YouTube'ta bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı, takım zayıf, takım şöyle böyle her gün bir şey konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok!"