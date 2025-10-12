Fenerbahçe'de iki ayrılık açıklandı

Fenerbahçe, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Kulüpten bugün yapılan açıklamada, “Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.



Ayrıca Fenerbahçe'de Futbol Takımı Diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile de yollar ayrıldı.



Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde:



"Futbol Takımımızın Diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."