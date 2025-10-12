NTV.COM.TR

Fenerbahçe'de iki ayrılık açıklandı

Fenerbahçe, futbol takımı ekibinde yaşanan iki ayrılığı açıkladı.

, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten bugün yapılan açıklamada, “Futbol İletişim Koordinatörümüz Alper Yemeniciler ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Fenerbahçe'de Futbol Takımı Diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile de yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde:

"Futbol Takımımızın Diyetisyeni Cenk Özyılmaz ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

