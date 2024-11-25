Fenerbahçe'de iki futbolcu takıma döndü
Fenerbahçe'ye iki futbolcudan iyi haber geldi. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar ve Saint-Maximin çalışmalara başladı.
Süper Lig'de zirve yarışı yapan Fenerbahçe'de iki futbolcudan iyi haber geldi.
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü bireysel saha çalışmalarına başladı.
Hafif ağrıları sebebiyle Kayserispor maçını kaçıran Saint-Maximin de takımla çalıştı.
İki futbolcu görev verilmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag maçında süre alabilir.
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