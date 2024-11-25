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Fenerbahçe'de iki futbolcu takıma döndü

Fenerbahçe'ye iki futbolcudan iyi haber geldi. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar ve  Saint-Maximin çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de iki futbolcu takıma döndü

Süper Lig'de zirve yarışı yapan 'de iki futbolcudan iyi haber geldi. 

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü bireysel saha çalışmalarına başladı.

Hafif ağrıları sebebiyle Kayserispor maçını kaçıran Saint-Maximin de takımla çalıştı.

İki futbolcu görev verilmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag maçında süre alabilir. 

Fenerbahçe'de iki futbolcu takıma döndü - 1
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