Fenerbahçe'de iki isim takımla vedalaştı

Fenerbahçe'de Afrika Kupası'na katılacak oyuncular Konyaspor maçını da kaçıracak.



En Nesyri ve Dorgeles Nene dün yapılan antrenmandan sonra takımla vedalaştı.



MAÇI KAÇIRACAKLAR



FIFA kuralları gereğince en geç 15 Aralık'ta milli takım kamplarına katılmaları gereken En Nesyri ve Nene, ilk devrenin son maçı olan Eyüpspor deplasmanında da forma giyemeyecekler.

Afrika Uluslar Kupası 21 Aralık'ta başlayıp, 18 Ocak'ta sona erecek.

Süper Lig'de forma giyen isimlerden Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek Senegal Milli Takımı’nın 28 kişilik kadrosunda Galatasaraylı Ismail Jakobs ile Samsunsporlu Cherif Ndiaye de yer almıştı.