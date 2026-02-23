Fenerbahçe'de iki sakatlık şoku birden. Kasımpaşa maçına devam edemediler

OOSTERWOLDE DE ÇIKTI

Fenerbahçe'de maç içinde sakatlanan bir diğer isim ise Jayden Oosterwolde oldu.

Hollandalı futbolcu, karşılaşmanın 40. dakikasında bacağını tutarak kendisini yere bıraktı.

İlk tedavisi saha içinde yapılan Oosterwolde için değişiklik istendi. Fenerbahçe'de N'Golo Kante, Oosterwolde'nin yerine oyuna dahil oldu.