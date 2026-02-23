Fenerbahçe'de iki sakatlık şoku birden. Kasımpaşa maçına devam edemediler
Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar'ın ardından iki sakatlık şoku daha yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertliler adına bir sakatlık şoku yaşandı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan takım kaptanı Çağlar Söyüncü, 23. dakikada gelişen Kasımpaşa atağını savuşturduktan sonra sağ arka adalesini tuttu.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DEVAM EDEMEDİ
Saha kenarına değişiklik işaretinde bulunan deneyimli savunmacı, bir süre daha kendisini denedikten sonra hakem Yasin Kol'a devam edemeyeceğini bildirdi.
Tedavisi saha içinde yapılan milli futbolcu, 27. dakikada sağlık görevlileri eşliğinde kenara geldi.
Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna genç futbolcu Yiğit Efe Demir dahil oldu.
Kasımpaşalı Cenk Tosun ve Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü'nün ikili mücadelesi.
OOSTERWOLDE DE ÇIKTI
Fenerbahçe'de maç içinde sakatlanan bir diğer isim ise Jayden Oosterwolde oldu.
Hollandalı futbolcu, karşılaşmanın 40. dakikasında bacağını tutarak kendisini yere bıraktı.
İlk tedavisi saha içinde yapılan Oosterwolde için değişiklik istendi. Fenerbahçe'de N'Golo Kante, Oosterwolde'nin yerine oyuna dahil oldu.
Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi takım halinde fotoğraf çektirdi.
SKRINIAR DA SAKATLANMIŞTI
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan isimler arasına geçtiğimiz hafta içi oynanan Nottingham Forest maçına devam edemeyen Milan Skriniar da katılmıştı.
Slovak stoper, kasığını tutarak oyundan çıkmıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Skriniar'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini açıklamıştı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan bir diğer isim ise Edson Alvarez'di. Meksikalı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta ameliyat olmuştu.