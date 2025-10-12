Fenerbahçe'de iki yıldız kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerinine yer verildi.



İrfan Can Kahveci, Türkiye'nin Bulgaristan'ı 6-1 yendiği maçta son golü atmıştı. Milli oyuncu sakatlığı sebebiyle kamptan ayrılmıştı.

İrfan Can bu sezon sarı lacivertli formayla 12 maça çıkarken Cenk Tosun 7 maçta görev aldı.

