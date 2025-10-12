Fenerbahçe'de iki yıldız kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerinine yer verildi.
İrfan Can Kahveci, Türkiye'nin Bulgaristan'ı 6-1 yendiği maçta son golü atmıştı. Milli oyuncu sakatlığı sebebiyle kamptan ayrılmıştı.
İrfan Can bu sezon sarı lacivertli formayla 12 maça çıkarken Cenk Tosun 7 maçta görev aldı.
