Fenerbahçe'de ilk maç, ilk gol: Dorgeles Nene'ye 14 dakika yetti!

İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın yaptığı ortayı arka direkte tamamlayan Dorgeles Nene, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkan genç futbolcu, 14 dakikada gol sevinci yaşadı ve ilkleri de beraberinde getirmiş oldu.

İRFAN CAN VE LIVAKOVIC İLK KEZ LİGDE 11'DE



Gençlerbirliği altyapısından yetişen, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci ile kaleci Dominik Livakovic, bu sezon ilk kez Süper Lig'de 11'de forma şansı buldu.



İki oyuncu da Avrupa maçlarında birer kez ilk 11'de oynamıştı.



İKİ TAKIM SAHAYA BERABER ÇIKTI



Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'nin futbolcuları ellerinde "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." yazılı pankartla sahaya çıktı.