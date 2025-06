Fenerbahçe'de ilk transfer: 17 yaşındaki Amara Diouf'a 5 yıllık imza

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin ilk transferini yaptı.

Sarı lacivertliler, 17 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusuyla 5 yıllık anlaşma yaptı.



2030'A KADAR FENERBAHÇE'DE

Sözcü'nün haberine göre; Genç yıldızı daha önce İstanbul'a getiren ve önceki sakatlığı nedeniyle çapraz bağlarından revizyon ameliyatına sokan Fenerbahçe, 2030'a kadar sözleşme imzaladı.

Yetenek olarak sık sık vatandaşı Sadio Mane ile kıyaslanan genç futbolcu, 18 yaşından itibaren sarı-lacivertli formayı giyecek.

Radio Futurs Media'dan Senagalli gazeteci Pape Malick Diaw, Amara Diouf'u NTV'ye şu sözlerle anlatmıştı:



"Onu izlediğimizde fark ettiğimiz şey, oyunu kendi kontrolüne almayı seven bir yapısının olmasıydı. Rakibinin üstüne giden, tehlikeli ortalar yapan bir oyuncu. Akıllara Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Marcus Rashford geliyor. Bu isimler rakibinin üstüne giden, top tutmayı ve her şeyden önce katil gibi gol atmayı seven oyuncular. Amara Diouf'un top hakimiyeti çok iyi ama kısa boyuna rağmen kafa toplarında da etkili ve bu vuruşlarla goller atabiliyor. Kendisini genelde solda izledik ama sağda ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Kendisi tam bir hücum oyuncusu."