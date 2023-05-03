Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci forma giyemeyeceği maçlar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), ligdeki Sivasspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi.



PFDK'nın Kahveci'nin cezasını gece saatlerinde açıklamasıyla tedbir kalktı ve ceza 4 maçtan az olduğu için 2 maçlık cezasını Süper Lig'de çekecek.

Kahveci, gece saatlerinde Ali Koç'un özel uçağıyla Sivas'a uçtu.

Kahveci, teknik heyetin şans vermesi halinde bu akşam Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyebilecek.



Milli futbolcu cezasını Giresunspor ve Trabzonspor'a karşı çekecek.