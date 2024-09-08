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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için yeni sözleşme iddiası

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Milli futbolcunun maaşının ise 50 milyon TL'ye yükseleceği kaydedildi..

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için yeni sözleşme iddiası

, Teknik Direktör Jose Mourinho öncülüğünde iç transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci'yle 3 yıllık anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Öte yandan milli oyuncunun 20 milyon TL'lik maaşının 50 milyon TL'ye yükseltileceği kaydedildi.

Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 46 resmi maçta forma giyen İrfan, 18 gol atıp, 12 asistlik katkı sağlamıştı. 

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