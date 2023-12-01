Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile taraftar arasında gerginlik

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında Nordsjaelland ile Fenerbahçe takımları Right to Dream Park Stadı'nda karşılaştı.
Maç sonu İrfan Can Kahveci, taraftarlarla gerginlik yaşadı.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'a 6-1'lik skorla yenildiği maçta saha kenarında bulunan bir grup taraftar, Kahveci'ye sert çıktı.
Kahveci bu tepkiler sonrası çılgına döndü ve tribünlere doğru yürümeye başladı.
Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi Samuel takım arkadaşını kolundan tutmaya çalıştı.
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