Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sakatlandı: Hangi maçlarda oynayamayacak?
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci sakatlandı.
Sarı lacivertliler milli futbolcunun sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
İKİ MAÇI KAÇIRACAK
İrfan Can Kahveci Süper Lig'deki Sivasspor maçında ve Avrupa Ligi'ndeki Az Alkmaar maçında forma giyemeyecek.
Milli futbolcunun Süper Lig'in 12. haftasındaki Kayserispor maçında forma giyebilmesi hedefleniyor.
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 5, 2024
Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Maslak @AcibademSaglik Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci’de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi… pic.twitter.com/fdza0cNBua
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