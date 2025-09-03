Fenerbahçe'de İsmail Kartal beklemede, Spalletti ile temas kuruldu: Icardi sözleri olay olmuştu!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre diğer aday ise Ange Postecoglou. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Postecoglou, hem Bayer Leverkusen hem de Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışında öne çıkıyor.

ICARDİ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Icardi için eski hocası Luciano Spaletti'den Wanda Nara itirafı gelmişti.

Spaletti oyuncunun ilişkisinin sahaya etkisi hakkında konuşmuştu.

Inter'de Icardi ile çalışan tecrübeli teknik adamın sözleri şöyleydi:



"Icardi kaptandı. Harika bir futbolcu, ceza sahasında nadir bulunan bir avcı. Derbilerde attığı güzel golleri hatırlıyorum, özellikle Vecino'nun ortasında son dakikada attığı kafa golünü. Mauro, o Inter'imin önemli bir oyuncusuydu.

Böyle yetenekli bir oyuncuya sahipken, Roma ve Udinese'deki futboldan farklı bir tarz benimsemeye karar verdik; Icardi'yi daha fazla kaleye yakın tutmaya ve rakiplerimize zarar vermeye odaklandık.



Kaptanımızın zayıflığının adının Wanda olduğunu ve bu durumun tüm takımı batırma riski taşıdığını fark ettiğimde. Bunu tolere edemezdim. Mauro, o sırada futbol olarak zor bir dönemden geçiyordu, işler istediği gibi gitmiyordu. Eskisi gibi gol atamıyordu. Wanda, 'Eğer Icardi daha fazla gol atacaksa, ona yardımcı olacak oyuncular almalıyız' dedi.

"TEK BİR YOL VARDI, ICARDİ'NİN ÖZÜR DİLEMESİ"



Bu tür açıklamaları WhatsApp, Instagram hikayesi veya beğeniyle geçiştiremezsiniz; işleri yoluna koymak için göz göze konuşmak gerekirdi, eski usul. Soyunma odasında bir savaşın olmaması için tek bir yol vardı, Icardi'nin özür dilemesi. Ama asla gelmedi. Ertesi gün, kaptana, tüm takımın önünde Wanda Nara'nın sözlerini açıklamasını ve bir şekilde gerekçelendirmesini istedim."



Bu, diğerlerine saygı göstermek için yapılması gereken minimum şey gibi geliyordu. Mauro, konuşan kişinin Wanda Nara değil, menajer Nara olduğunu ve sadece menajer olarak konuştuğunu söyledi.



Durumu yönetmek imkansız hale gelmişti. Olmazdı. Ona iki şey söyledim, kaptanlık bandını alıp Handanovic'e verdim. Kulübün onayı vardı ama sessizdi. Bu durumu pek iyi karşılamadı, çok kötü karşıladı. Gerçekten, takımı kaybetmemek için Icardi'yi, hem insan olarak hem de futbolcu olarak kaybettim."

