Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitti

Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertlilerde Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa hezimeti sonrası başlayan gerginlik Slavia Prag beraberliği ile iyice su yüzüne çıkarken, Galatasaray karşısındaki kötü futbol ve yenilgi de bardağı taşıran son damla oldu.

Daha önce Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma beraberliği sonrası kendisine tribünden atılan su şişesini bahane ederek istifasını açıklayan İsmail Kartal'ı kararından geri çeviren Başkan Aziz Yıldırım bu sefer aynı tavrı göstermedi.

Akşam saatlerinde kulislere düşen "İsmail Kartal bırakıyor" iddialarının ardından yönetim kurulu toplantısında da Kartal ile ayrılık fikri ağır bastı ve bizzat Yıldırım Samandıra'ya giderek konuya son noktayı koydu.

Kartal'ın yerine en kuvvetli adayın ise Vincenzo Montella olduğu belirtildi. Sosyal medyada ise Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman isimleri de dolaşıyor. Ancak yönetimden şu ana kadar bu iddialarla ilgili bir açıklama gelmedi.