Fenerbahçe'de İsmail Kartal geliyor derken Devin Özek'in son adayı ortaya çıktı: Toplantıda sunumunu yaptı

TEDESCO'NUN BELÇİKA PERFORMANSI

Son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran 39 yaşındaki İtalyan teknik adam; 24 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 1.75'lik puan ortalaması yakaladı.



Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü, yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.



Belgü'nün sözleri şu şekilde:



"HAFTA BAŞINA KADAR BELLİ OLACAK"



"Devin (Özek) dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak."



"ADAYLARIN ÇOĞU YABANCI"



"Sadece teknik direktör konusu konuşuluyor. Hafta başına kadar bu konu netleşecek. Kimseyle anlaşılmadı. Verilen bir karar yok. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı."