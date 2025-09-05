Fenerbahçe'de İsmail Kartal geliyor derken Devin Özek'in son adayı ortaya çıktı: Toplantıda sunumunu yaptı
Fenerbahçe'de belirsizliğini koruyan teknik direktör konusu için sportif direktör Devin Özek'in son adayı ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de gözler tamamen yeni gelecek teknik direktöre çevrildi.
Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından gündeme birçok aday gelmişti.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Luciano Spalletti, Ange Postecoglou, Sebastian Hoeness, Edin Terzic ve Roger Schmidt isimleri üzerinde duruluyordu.
İSMAİL KARTAL ÖNE ÇIKMIŞTI AMA...
Dün akşam saatlerinde bir araya gelen Fenerbahçe Yönetimi'nin gerçekleştirdiği toplantı öncesi İsmail Kartal ismi öne çıkmıştı.
ÖZEK YENİ ADAYINI TANITTI
Sarı-lacivertlilerin toplantı sonrasında tecrübeli çalıştırıcının adını açıklaması beklenirken Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, başkan Ali Koç'a yaptığı sunumla yeni adayını tanıttı.
TEDESCO SÜRPRİZİ
Özek'in yabancı teknik direktör adayları arasına Domenico Tedesco'yu da eklediği ve sarı-lacivertlilere katabilecekleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdiği öğrenildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise iki günlük sürede düşüneceği ve yapılacak son görüşmelerin ardından kararını vereceği bilgisi edinildi.
TEDESCO'NUN BELÇİKA PERFORMANSI
Son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran 39 yaşındaki İtalyan teknik adam; 24 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 1.75'lik puan ortalaması yakaladı.
Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü, yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Belgü'nün sözleri şu şekilde:
"HAFTA BAŞINA KADAR BELLİ OLACAK"
"Devin (Özek) dört adayla görüştü. Listeye farklı adaylar da eklendi, çıkanlar da oldu. Listedeki hocalarla görüşülecek. Nasıl bir hocaya ihtiyaç olduğuna dair Devin sunum yaptı. Eksiler, artılar konuşuldu. Listedeki isimlerle nihai görüşmeler artık yapılacak. Koşullar öğrenilecek. Hafta başına kadar teknik direktörümüz belli olacak."
"ADAYLARIN ÇOĞU YABANCI"
"Sadece teknik direktör konusu konuşuluyor. Hafta başına kadar bu konu netleşecek. Kimseyle anlaşılmadı. Verilen bir karar yok. Oyun sisteminin nasıl olması gerektiğine dair biz kendi görüşlerimizi söyledik. Yerli ve yabancı teknik adamlar var ancak adayların çoğunluğu yabancı."
- Etiketler :
- Haberler -
- Devin Özek
- Ali Koç
- Fenerbahçe