Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan 8 değişiklik

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde oynanan Siltaş Yapı Pendikspor mücadelesine göre 8 değişiklik yaptı.



Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ilk maçta alınan 3-0'ın avantajıyla çıkan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Kartal, kadroda değişiklikler yaptı.



Siltaş Yapı Pendikspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Rade Krunic, Tadic, Cengiz Ünder ve Dzeko'nun yerine İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Djiku, Szymanski, İsmail Yüksek, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci ve Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise mücadelesinde ilk 11'de yer aldı.



KALEYE İRFAN CAN



Teknik direktör İsmail Kartal, kalede İrfan Can Eğribayat'a şans verirken, savunma dörtlüsü olarak Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü. Orta sahada İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Kent'e ilk 11'de formayı veren Kartal, forvet hattında da Belçika deplasmanında olduğu gibi Michy Batshuayi'yi oynattı.



Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Doğukan Demir, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Miha Zajc, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Zeki Dursun, Çağrı Fedai ve Yusuf Akçiçek de kulübedeki isimler oldu.



