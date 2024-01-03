Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi 7 eksik

Fenerbahçe, 2024'deki ilk resmi maçına bir çok oyuncusundan yoksun çıkacak.



İsmail Kartal'ın ekibinde İrfan Can Kahveci, Fred ve Mert Hakan Yandaş kart cezaları nedeniyle yok.

Sakatlıkları süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın yanı sıra Afrika Uluslar kupası için milli takımlarına giden Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek.

EN AZ 5 MAÇ YOKLAR



Sarı-lacivertliler, Djiku ve Osayi-Samuel'den en az 5 maçta faydalanamayacak.

Fenerbahçe, İstanbulspor ile Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.