Fenerbahçe'de istenmeyen adamdı, Rade Krunic şov yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lech Poznan ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi.



Poznan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekip Kızılyıldız'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Sırp ekibine galibiyeti getiren golleri 9. ve 51. dakikalarda Rade Krunic ile 73. dakikada Bruno Duarte kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 34. dakikada Mikael Ishak'tan geldi.



Bu skorun ardından Kızılyıldız, tur için avantajı cebine koydu. Eşleşmenin rövanşı, 12 Ağustos Salı günü Sırbistan'da oynanacak.

