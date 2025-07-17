Fenerbahçe'de istenmeyen adamdı, yeni takımına imzayı atıyor: "İnanılmaz iyi, futbol ustası!"

Süper Lig'de gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



Yaz transfer dönemini Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'in imzalarıyla açan sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ile Marco Asensio takviyelerini de kısa süre içinde bitirecek.



Takıma katılacak oyuncuların yanı sıra yolların ayrılacağı isimler de merak edilirken, dikkat çeken bir haber gündeme geldi. ZAJC'IN YENİ TAKIMI



Sportske'nin haberine göre bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Miha Zajc, Dinamo Zagreb'e transfer olmak üzere...



BEDELSİZ OLARAK GİDECEK Haberin devamında Hırvatistan ekibinin 31 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'den bedelsiz olarak kadrosuna katmaya yakın olduğu kaydedildi.



Öte yandan Dinamo Zagreb'in eski futbolcusu olan ve şimdilerde Legia Varşova formasını terleten Petar Stojanovic, transfer gelişmesini değerlendirdi. "İNANILMAZ İYİ BİR İNSAN" Zajc'ın karakterinden bahseden Stojanovic, "Evet, transfer haberini okudum. Zajc inanılmaz iyi bir insan. Bu çok önemli bir şey ve bu yüzden vurgulamak istiyorum. Ne kadar harika bir insan olduğunu söylemek, karakterini anlatmak için yeterli değil. Pozitif, dürüst, sıcakkanlı ve sosyal biri. Bir ailesi var ve gecelerini dışarıda geçirmeyi seven biri değil. Onunla hiçbir zaman sorun yaşamadık, hiç kimse hakkında kötü bir şey söylemedi. Onu uzun zamandır tanıyorum, genç yaşlardan beri sürekli Slovenya Milli Takımı'nda birlikte oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

"USTA BİR İSİM" Sloven futbolcunun oyun yapısını anlatan Stojanovic, "Miha'nın mükemmel bir tekniği ve olağanüstü bir pas yeteneği var. Oyunu çok iyi organize eden bir isim. Dinamo'ya geldiğinde fark yaratan isim olacağından eminim. Daha çok "8" numarada oynuyor. Forvet arkası ve 6 numarada da iyi. Ancak eğer 6 numarada oynayacaksa yanında defansif görevleri üstlenecek bir isim olmalı. Bu nedenle daha çok 8 numarada oynuyor. Slovenya Milli Takımı'nda bazı maçlarda sol kanatta da oynadı. Çok yaratıcı ve üst düzey bir oyuncu. Topla hızlıca koşmayacak ama akıllıca bir hareketle rakibini oyundan düşürecek. Zeki bir futbolcu. Top, kendisine gelmeden önce kafasını kaldırıp seçeneklerine bakıyor. Bu, usta isimlerin özelliğidir. Empoli, Genoa, Toulouse ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynadı. Çok iyi bir "anahtar" olmasaydı bu kulüplerde forma giyemezdi. Dinamo'ya gelmesi, kulüp için büyük bir başarı olur. Eğer Dinamo Zagreb forması giyerse ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız." dedi.