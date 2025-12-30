Fenerbahçe'de istenmeyen isimdi, 2025'in en iyi futbolcusu seçildi

“PROFESYONELLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ”

Kulüpten yapılan açıklamada "Uluslararası seviyede geniş bir deneyime sahip olan Krunic, profesyonelliğin en güzel örneğidir. Olağanüstü futbol zekası, oyun görüşü, pas isabeti ve doğru karar verebilme yeteneğiyle öne çıkan bir oyuncu. Orta saha oyuncusu olarak savunma ve hücum arasında denge kurmuş ve maçların en zor anlarında sorumluluk almıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında yer alan ifadeler şu şekilde:

"Rade Krunic, 2025 yılında Kızılyıldız'ın kilit isimlerinden biriydi. Soyunma odasında bir lider ve sahada teknik heyetin uzattığı bir eldi. Avbrupa sahnesindeki büyük deneyimi, takımın yerel ve uluslararası maçlarında istikrar sağlamasına katkıda bulundu.Takım arkadaşları onu her zaman güvenebilecek bir futbolcu olarak değil, aynı zamanda örnek tavrı ve çalışkanlığıyla standartları en üste çeken kişi olarak tanıdı."