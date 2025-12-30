Fenerbahçe'de istenmeyen isimdi, 2025'in en iyi futbolcusu seçildi
30.12.2025 15:40
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'de oynadığı dönemde performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Rade Krunic, Kızılyıldız'da adından söz ettirmeyi başardı.
2023/24 sezonunun devre arasında Milan'dan Fenerbahçe'ye gelen Rade Krunic, sezonun tamamlanmasının ardından Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a gönderilmişti.
FENERBAHÇE'DE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ
Sarı-lacivertlilerdeki performansıyla taraftarların eleştirisini toplayan ve "istenmeyen adam" ilan edilen Krunic, Kızılyıldız'daki grafğiyle dikkat çekti.
YILIN EN İYİSİ SEÇİLDİ
Sırp futbolcu, takım arkadaşları tarafından Kızılyıldız adına 2025 yılının en iyi futbolcusu seçildi.
Rade Krunic, FCSB oyuncusu Darius Olaru ile ikili mücadelede.
“PROFESYONELLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ”
Kulüpten yapılan açıklamada "Uluslararası seviyede geniş bir deneyime sahip olan Krunic, profesyonelliğin en güzel örneğidir. Olağanüstü futbol zekası, oyun görüşü, pas isabeti ve doğru karar verebilme yeteneğiyle öne çıkan bir oyuncu. Orta saha oyuncusu olarak savunma ve hücum arasında denge kurmuş ve maçların en zor anlarında sorumluluk almıştır." ifadeleri yer aldı.
Açıklamanın devamında yer alan ifadeler şu şekilde:
"Rade Krunic, 2025 yılında Kızılyıldız'ın kilit isimlerinden biriydi. Soyunma odasında bir lider ve sahada teknik heyetin uzattığı bir eldi. Avbrupa sahnesindeki büyük deneyimi, takımın yerel ve uluslararası maçlarında istikrar sağlamasına katkıda bulundu.Takım arkadaşları onu her zaman güvenebilecek bir futbolcu olarak değil, aynı zamanda örnek tavrı ve çalışkanlığıyla standartları en üste çeken kişi olarak tanıdı."
Rade Krunic'in Stuttgart karşısında attığı gol sonrası yaşadığı sevinç.
KIZILYILDIZ PERFORMANSI
Kızılyıldız'da 55 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi. Krunic, Kızılyıldız ile 1 Sırbistan Süper Lig ve 1 Sırbistan Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.