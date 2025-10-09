Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın dönüş maçı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak milli araya giren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



Sarı-lacivertlilere sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak katılan Jhon Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile oynanan maçta kaval kemiğinden sakatlanmıştı.

41 SONRA SAHAYA İNDİ



Kolombiyalı santrfor, geçirdiği sakatlığın üstünden 41 gün geçmesinin ardından sahaya indi ve bireysel çalışmalarına başladı.