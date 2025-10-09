Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın dönüş maçı belli oldu!
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Jhon Duran'ın sakatlıktan dönüş tarihi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak milli araya giren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilere sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak katılan Jhon Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile oynanan maçta kaval kemiğinden sakatlanmıştı.
41 SONRA SAHAYA İNDİ
Kolombiyalı santrfor, geçirdiği sakatlığın üstünden 41 gün geçmesinin ardından sahaya indi ve bireysel çalışmalarına başladı.
Bu durum sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, Duran'ın ne zaman forma giyeceğini sorgulamaya başladı.
DÖNÜŞ MAÇI
Jhon Duran'ın milli ara sonrası oynanacak olan Karagümrük maçında forma giyme ihtimalinin bulunmadığı ancak 27 Ekim'deki Gaziantep FK maçında sahaya çıkmasının planlandığı öğrenildi.
Kolombiyalı golcünün bireysel çalışmalarının kontrollü olarak devam edeceği kaydedildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 6 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, 1 gol-1 asistlik bir performans sergiledi.
