Fenerbahçe'de Jose Mourinho rüzgarı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Başkan adayı Aziz Yıldırım, 8-9 Haziran tarihinde yapılacak seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor.



Sarı-lacivertlilerde her iki aday da dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile görüşüyor.

Portekizli çalıştırıcıyla yapılan görüşmelerde belli mesafeler kaydedildiği ve görüşmelerin olumlu gittiği aktarıldı.

Avrupa'dan takımın elenmesi ve ligde şampiyonluk ihtimallerinin mucizelere kalmasıyla birlikte birçok yıldız oyuncu olumsuz etkilendi.

Milliyet'in haberine göre, yıldız oyuncular ayrılık hazırlıkları yaparken başkan adaylarının yüksek profilli teknik direktörlerle temasa geçmesinin durumu değiştirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'deki yıldız oyuncular, yeni teknik direktöre göre karar vermeyi düşünüyor.