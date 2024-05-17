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Fenerbahçe'de Jose Mourinho rüzgarı

Gelecek Haziran ayında yapılacak seçime hazırlanan Fenerbahçe'de hem Başkan Ali Koç hem de Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho hamlesi camia içerisinde heyecan yarattı. Sezon sonu sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanan bazı yıldız oyuncuların kulüpte gerçekleşecek seçim sonucunu beklemeye karar verdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho rüzgarı

'de Başkan Ali Koç ve Başkan adayı Aziz Yıldırım, 8-9 Haziran tarihinde yapılacak seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor. 

Sarı-lacivertlilerde her iki aday da dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile görüşüyor.

Portekizli çalıştırıcıyla yapılan görüşmelerde belli mesafeler kaydedildiği ve görüşmelerin olumlu gittiği aktarıldı.

Avrupa'dan takımın elenmesi ve ligde şampiyonluk ihtimallerinin mucizelere kalmasıyla birlikte birçok yıldız oyuncu olumsuz etkilendi.

Milliyet'in haberine göre, yıldız oyuncular ayrılık hazırlıkları yaparken başkan adaylarının yüksek profilli teknik direktörlerle temasa geçmesinin durumu değiştirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'deki yıldız oyuncular, yeni teknik direktöre göre karar vermeyi düşünüyor. 

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