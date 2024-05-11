Fenerbahçe'de Jose Mourinho sesleri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bitime 3 hafta kala zirveden 6 puan uzakta kalan Fenerbahçe'de yeni bir iddia ortaya atıldı.

Başkan Ali Koç'un yakın zamanda yapılacak Fenerbahçe seçimlerinde yeniden aday olması beklenirken, gelecek sezon takımı çalıştıracak teknik direktör çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin teknik direktör İsmail Kartal ile sezon sonunda yollarını ayıracağı öne sürülürken, sportif direkör Mario Branco'nun kulüpsüz olan vatandaşı Jose Mourinho ile temasa geçtiği öne sürüldü.

Bu görüşmede Fenerbahçe tarafının Portekizli çalıştırıcıya, "Önümüzdeki sezon seninle çalışmak istiyoruz. Haziran ayında seçimimiz var. Kongreden sonra tekrar bir araya gelerek şartları masaya yatırabiliriz" dediği aktarıldı.

SARAN'IN DA LİSTESİNDE VAR

Öte yandan Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran da Jose Mourinho'yu getirmeyi çok istiyor.

Manchester United'a dönme isteğinin olduğu da konuşulan Jose Mourinho, son olarak Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştırmış ve 1 UEFA Konferans Ligi kupası kazanmıştı.