Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Saat 20.45’te Ülker Stadyumu’nda oynanan maçta hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Cihan Aydın’ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Volkan Narinç üstlendi. Maçın 27. dakikasında 2-0 mağlup duruma düşen sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada farkı 1’e düşürdü. İkinci yarıda daha etkili olan Fenerbahçe , golü bulamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrılarak kupadan elendi. JOSE MOURINHO DERBİ KAZANAMADI Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda oynadığı 4 derbiyi de kazanamadı. Ligde iç sahada Galatasaray ile oynadığı maçta 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki maçta ise golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe, kupada ise sarı-kırmızılı ekibe 2-1 yenildi. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde de sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

﻿FENERBAHÇE, KADIKÖY’DE GALATASARAY’I 4 MAÇTIR YENEMİYOR



Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Galatasaray’ı konuk ettiği son 4 maçta galibiyet alamadı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Öte yandan sarı-lacivertliler, Kadıköy’de son Galatasaray galibiyetini 10 Nisan 2022 tarihinde 2-0’lık skorla aldı.



Kadıköy’de oynanan son 4 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:



Fenerbahçe - Galatasaray: 0-3



Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0



Fenerbahçe - Galatasaray: 1-3



Fenerbahçe - Galatasaray: 1-2



SARI-LACİVERTLİLERDE TEK HEDEF LİG



Sezona 3 kulvarda mücadele ederek başlayan Fenerbahçe önce UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a, daha sonra ise Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a elendi. Tek kulvarda mücadelesine devam edecek olan sarı-lacivertlilerde kalan tek hedef lig şampiyonluğu. Ligde eksik maçı bulunan Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı maçta Trabzonspor’u mağlup ederek lider Galatasaray ile puan farkını 3’e indirmek isteyecek.



MOURINHO, BURUK’A MÜDAHALESİ SONRASI KIRMIZI KART GÖRDÜ



Karşılaşmanın ardından Galatasaray'da Okan Buruk'un orta sahaya geldiği anda Jose Mourinho polislerin arasından sıyrıldı ve Okan Buruk'a fiziksel müdahalede bulundu. Mourinho, meslektaşının burnunu sıkarken, Okan Buruk bu müdahale sonrası yerde kaldı. Okan Buruk yerdeyken Fernando Muslera koşarak teknik adamın yanına geldi. Olay sırasında İrfan Can Kahveci de bulunurken, yaşananları izledi. Bu hareketi gözden kaçmayan Portekizli teknik adamın maç sonunda kırmızı kart gördüğü rapor edildi. Jose Mourinho’nun cezası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) vereceği kararın ardından belli olacak.

