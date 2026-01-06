Fenerbahçe'de kadro dışı kalmıştı, İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu

Ara transfer döneminin en hareketli ekiplerinden olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalınan maçın ardından kadro dışı bıraktığı isimler arasında yer alan İrfan Can Kahveci'nin geleceği merak ediliyordu.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

A Milli Takım formasını da terleten ve hem play-off hem de katılım gösterilmesi halinde Dünya Kupası'nda yer almak isteyen deneyimli futbolcunun yeni takımı netleşiyor.

KASIMPAŞA İLE ANLAŞMAYA VARILDI

TRT Spor'un haberine göre İrfan Can Kahveci, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın yolunu tutmak üzere.