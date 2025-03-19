Fenerbahçe'de kadro endişesi: TFF'nin kararı bekleniyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Bodrumspor karşılaşmasına önemli eksikliklerle çıkabilir.



FRED SAKAT, AMRABAT VE EN-NESYRI YETİŞMEYE ÇALIŞACAK

Sarı-Lacivertlilerde sakatlığı bulunan Fred, Bodrum FK maçı kadrosunda yer alamayacak. Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri ise maça yetişmek için zamanla yarışacak.



2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde önce Nijer deplasmanına gidecek olan Fas milli takım oyuncuları Sofyan Amrabat ve Youssef En-Neysri, 26 Mart’ta salıyı çarşambaya bağlayan gece saat 00.30’da ise Tanzanya ile karşılaşacak.

Dinlenmeye fırsat bulamayacak olan yıldız oyuncuların Çarşamba günü akşam saatlerinde veya Perşembe günü İstanbul’a dönüşleri bekleniyor. Yıldız futbolcular İstanbul’a döndüklerinde ise son taktik antrenmana yetişmeye çalışıp öğleden sonra Bodrum'a uçacaklar.

MOURINHO'YU DÜŞÜNDÜREN DETAY



Üst üste oynanan Rangers maçları ve Samsunspor mücadelesi nedeniyle yorgun düşen Sarı-lacivertli oyuncuların milli takımlarından da hem karşılaşmalar hem de uçak yolculuğu yüzünden dinlenmeye fırsat bulamayacak olmaları teknik direktör Mourinho'yu şimdiden düşündürüyor.

Fenerbahçe'de bu eksikler nedeniyle kadroda değişikliğe gitmek zorunda kalınacak. Portekizli hoca takım içinden alternatif isimleri Bodrum deplasmanı için hazırlayacak.

TFF'NİN KARARI BEKLENİYOR



Öte yandan Fenerbahçe yönetimi iki oyuncunun dönüş süreci ve dinlenme zamanının yetersiz olma sebebi ile Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) erteleme talebinde bulunarak maçın ileri bir tarihe alınmasını istiyor. Fenerbahçe’nin Bodrumspor karşısındaki muhtemel 11’i ve maç öncesi TFF’nin vereceği karar merakla bekleniyor.