Fenerbahçe'de kaptan Skriniar, "Daha iyi olmalıydık" diyerek sitem etti
06.12.2025 22:17
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir deplasmanına çıktı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelede sarı-lacivertlilerin golünü kaydeden Milan Skriniar, karşılaşmanın ardından konuştu.
İşte Slovak stoperin sözleri:
"ÇOK DAHA İYİ OLMALIYDIK"
"Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır, o maçlarda iyi oynayamazsınız ama yüksek şiddette mücadele etmeniz gerekir."
Fenerbahçeli Milan Skriniar'ın Başakşehir maçındaki gol sevinci.
"MAÇI ÖLDÜRMEMİZ GEREKİYORDU"
"Maalesef gol gördük kalemizde, bu golü yememeliydik. 1-0'dan sonra maçı öldürmemiz gerekiyordu. Çok daha iyisini yapmalıydık.