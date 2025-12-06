Fenerbahçe'de kaptan Skriniar, "Daha iyi olmalıydık" diyerek sitem etti

06.12.2025 22:17

Fenerbahçe'de kaptan Skriniar, "Daha iyi olmalıydık" diyerek sitem etti
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, Başakşehir maçı sonrasında konuştu.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir deplasmanına çıktı.

 

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

 

Mücadelede sarı-lacivertlilerin golünü kaydeden Milan Skriniar, karşılaşmanın ardından konuştu.

 

İşte Slovak stoperin sözleri:

 

"ÇOK DAHA İYİ OLMALIYDIK"

 

"Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır, o maçlarda iyi oynayamazsınız ama yüksek şiddette mücadele etmeniz gerekir."

Anadolu Ajansı

Fenerbahçeli Milan Skriniar'ın Başakşehir maçındaki gol sevinci.

"MAÇI ÖLDÜRMEMİZ GEREKİYORDU"

 

"Maalesef gol gördük kalemizde, bu golü yememeliydik. 1-0'dan sonra maçı öldürmemiz gerekiyordu. Çok daha iyisini yapmalıydık.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram