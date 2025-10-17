Fenerbahçe'de karar verildi: Karagümrük maçında kaleye geçecek isim!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.



Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.



Kritik müsabaka öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. JHON DURAN VE MERT HAKAN'IN SON DURUMU



Fenerbahçe'de topla birlikte çalışmalara başlamasına rağmen Jhon Duran'ın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışan Mert Hakan Yandaş'ın ise maç kadrosunda bulunması bekleniyor.

Jhon Duran, Fenerbahçe antrenmanında topla birlikte çalıştı.

EDERSON İÇİN KARAR Öte yandan milli ara öncesi oynanan Samsunspor maçına saatler kala sakatlanan kaleci Ederson'un ise tedavisi devam ediyor.



TRT Spor'un haberine göre henüz tam olarak iyileşmeyen Brezilyalı file bekçisi, Karagümrük maçında riske edilmeyecek.

Ederson, Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında bulduğu gol sonrası böyle sevinmişti.

KALE TARIK ÇETİN'İN Haberin devamında kaleyi Tarık Çetin'in koruyacağı belirtildi. Ayrıca sağ ayak başparmağında kırık oluşan ve tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan İrfan Can Eğribayat'ın ise kadroda olma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.



Fenerbahçe'de Tarık Çetin, bu sezon ilk maçına Samsunspor karşısında çıkmıştı.