Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi dikkat çeken istatistik

Sarı-lacivertliler ligde 7 galibiyet ve 4 beraberlikle aldığı 25 puanla 2. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, Kayserispor karşısında da 3 puanla ayrılarak seriyi sürdürmek ve milli maç arasına moralli girmek istiyor.

LİGDE 49. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez rakip oldu. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 30 galibiyet elde ederken, sarı-kırmızılılar da 8 kez 3 puan aldı. 10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe'nin 110 golüne, Kayserispor 53 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon Kayseri'de oynanan maçını Fenerbahçe 6-2'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki mücadele ise 3-3 sona erdi.

FENERBAHÇE 11 MAÇTIR RAKİBİNE KAYBETMİYOR

İki takımın ligde rakip olduğu son 11 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Kanarya, bu süreçteki müsabakaların 9'unda sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Kayserispor son olarak Fenerbahçe'yi, Kayseri'de 3 Kasım 2019 tarihinde oynanan Süper Lig maçında 1-0'lık skorla mağlup etti.

SON MAÇLAR GOLLÜ GEÇTİ

Fenerbahçe - Kayserispor arasındaki rekabette son maçlar gollü karşılaşmalara sahne oldu. 4'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 5 mücadelede toplam 29 gol atıldı. Kanarya söz konusu maçların 4'ünü kazanırken, son oynanan mücadele 3-3'lük skorla bitti ve 5.88 gol ortalaması yakalandı. Sarı-lacivertlilerin 20 golüne, sarı-kırmızılılar 9 golle karşılık verdi.

İSMAİL YÜKSEK CEZALI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Beşiktaş ile oynanan derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Son haftalarda yükselen bir performans sergileyen Yüksek, 8'i 11 olmak üzere 10 lig maçında görev yaptı ve 1 gol attı. İsmail Yüksek, Trabzonspor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında sarı kart gördü.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Hüseyin Aylak yapacak. Maçın 4. hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.