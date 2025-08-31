Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu bitti, iki yıldız daha geliyor: Ederson ve sürpriz!
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu transferinin sona ermesiyle birlikte iki isimle daha anlaşma noktasına gelindi.
Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan ve kısa süre içinde oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak olan sarı-lacivertlilerde takviyeler devam edecek.
FENERBAHÇE'NİN EDERSON TEKLİFİ
Foot Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Ederson için Manchester City'e 12 milyon euro + bonus teklifinde bulundu.
MANCHESTER CITY'NİN TALEBİ
İngiliz devinin ise talebinin 15 milyon euro olduğu, görüşmelerin ileri seviyede devam ettiği kaydedildi.
ASENSIO YENİDEN GÜNDEMDE
Ayrıca Fenerbahçe'nin daha önce transferinden vazgeçtiği Marco Asensio isminin ise yeniden gündeme geldiği ve hem oyuncu hem de PSG ile yeniden masaya oturulduğu belirtildi.
JORGE MENDES SÜRPRİZİ
Fenerbahçe'nin transfer sürecinde menajer Jorge Mendes'in de önemli rol oynadığı aktarıldı.
Öte yandan Ederson için Galatasaray'ın da devrede olduğu ve önümüzdeki 24 saatin belirleyici olacağı ifade edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ederson
- Marco Asensio
- Fenerbahçe