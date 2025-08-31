Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu bitti, iki yıldız daha geliyor: Ederson ve sürpriz!

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.



Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan ve kısa süre içinde oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak olan sarı-lacivertlilerde takviyeler devam edecek.

FENERBAHÇE'NİN EDERSON TEKLİFİ



Foot Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Ederson için Manchester City'e 12 milyon euro + bonus teklifinde bulundu.