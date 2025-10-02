Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan bir ilk: Kulüp tarihine geçti!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabı 2. hafta maçında Fransa'nın Nice ekibiyle karşı karşıya geldi.



Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe, bu sezon aynı 11'le ilk kez üst üste iki maça çıktı.



Sezon başında teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde rotasyona ağırlık veren sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam yönetiminde 6 resmi maça da farklı 11'lerle başladı.



Ardından bir maçı Zeki Murat Göle yönetiminde geçen sarı-lacivertliler, daha sonra Domenico Tedesco ile yola devam etti.



İtalyan çalıştırıcı yönetiminde 5 resmi maç oynayan Fenerbahçe, eksikler nedeniyle bu süreçte de 11 belirlemeyi başaramadı.



Tedesco, eksiklerin tamamlanmasının ardından ligde Antalyaspor'a karşı oynayan 11'i bu sezon ilk defa üst üste 2 karşılaşmada değerlendirmiş oldu.

