Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan bir ilk: Kulüp tarihine geçti!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, Nice maçında bir ilki yaşadı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabı 2. hafta maçında Fransa'nın Nice ekibiyle karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe, bu sezon aynı 11'le ilk kez üst üste iki maça çıktı.
Sezon başında teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde rotasyona ağırlık veren sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam yönetiminde 6 resmi maça da farklı 11'lerle başladı.
Ardından bir maçı Zeki Murat Göle yönetiminde geçen sarı-lacivertliler, daha sonra Domenico Tedesco ile yola devam etti.
İtalyan çalıştırıcı yönetiminde 5 resmi maç oynayan Fenerbahçe, eksikler nedeniyle bu süreçte de 11 belirlemeyi başaramadı.
Tedesco, eksiklerin tamamlanmasının ardından ligde Antalyaspor'a karşı oynayan 11'i bu sezon ilk defa üst üste 2 karşılaşmada değerlendirmiş oldu.
KEREM AKTÜRKOĞLU BİR İLKİ YAŞADI
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, Nice maçıyla birlikte bir ilki gerçekleştirdi.
Kadıköy'deki maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 3. dakikada öne geçti. Anderson Talisca, orta alanda kaptığı topu savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Topla birlikte ceza sahasına giren Aktürkoğlu, köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Kerem Aktürkoğlu, bu golle birlikte Fenerbahçe formasıyla ilk kez fileleri sarstı. Milli futbolcu, kendisiyle özdeşleşen Harry Potter sevincini de yaptı.
İKİNCİ GOLÜNÜ DE ATTI
Aktürkoğlu, 25. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. İsmail Yüksek'in ara pasıyla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu savunmadan sekerek ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.
FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ
Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası maçında ilk 25 dakikada 2 gol atmayı başaran ilk futbolcu Kerem Aktürkoğlu oldu.
