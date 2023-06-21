Fenerbahçe'de kombine bilet fiyatları belli oldu

Fenerbahçe'de yenileme sürecinin yarın başlayacağı 2023-2024 sezonu kombine kartları 3 bin 250 lira ile 150 bin lira arasında satılacak.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yarın başlayacak yenileme sürecinin 2 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edeceği belirtildi. Genel satışların 7 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'da biteceği açıklanırken, öncelik hakkına sahip olan yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışlar 6 Temmuz'da yapılacak.



Sarı-lacivertli kulübün belirlediği 2023-2024 sezonu kombine kart fiyatları şu şekilde:



MARATON ALT



A-I Blok: 18 bin TL



B Blok: 22 bin TL



C-G Blok: 28 bin TL



D-F Blok: 34 bin TL



E Blok: 40 bin TL



MARATON ÜST



A-I Blok: 9 bin TL



B-H Blok: 10 bin 500 TL



C-G Blok: 12 bin TL



D-F Blok: 13 bin 500 TL



E Blok: 15 bin TL



FENERİUM ALT



A-I Blok: 18 bin TL



B Blok: 22 bin TL



C-G Blok: 28 bin TL



D-F Blok: 34 bin TL



E Blok (VIP): 150 bin TL



FENERİUM ÜST



A-I Blok: 9 bin TL



B-H Blok: 10 bin 500 TL



C-G Blok: 12 bin TL



D-F Blok: 13 bin 500 TL



E Blok: 15 bin TL



Kale Arkası: 6 bin 500 TL



Öğrenci (Kale arkası): 3 bin 250 TL



Divan Kurulu Üyeleri



Maraton Alt H: 8 bin 800 TL

