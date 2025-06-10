Fenerbahçe'de kombine fiyatları belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon kombineleri satışa çıkıyor. Fiyatlar ise 10 bin 750 TL ile 455 bin TL arasında değişiyor.

Öncelikli satış ve yenileme süreçleri sonrasında genel satış 25 Haziran'da başlayacak.



2025-2026 futbol sezonu kombine kart yenileme süreci, 12 Haziran 2025 Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak.



Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:



"Tüm satış dönemleri için kombine satın almak isteyen taraftarlarımızın, Ebilet kullanım süresi dolmamış Fenerbahçe logolu Passolig kartları olması ve kulüp üyeliği (Divan Kurulu, Kongre ya da Temsilci Üyelik) ya da Fenerbahçe Taraftar kart sahibi olması zorunluluğu vardır.



Kombine satışlarında izinsiz olarak bir başkasının kulüp üyeliği ya da taraftar kart hakkının kullanılmasının tespiti halinde ilgili kombine iptal edilecektir.



Kulüp üyelerimize tanınan 2 kombine hakkı ile taraftar kart sahipleri için tanınan 1 kombine hakkı tüm satış dönemlerini (yenileme dönemi, öncelikli satış ve genel satış) kapsamakta olup her bir döneme ait ayrı limit uygulaması yapılmayacaktır.



Satışı yapılan kombineler takımımızın ev sahibi statüsünde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası resmi müsabakalarında geçerlidir.



Kombine sahipleri 2025-2026 sezonunda 12 maçın altında katılım göstermeleri halinde bir sonraki sezon için yenileme haklarını kaybedeceklerdir."



KOMBİNE FİYATLARI