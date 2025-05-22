Fenerbahçe'de kritik görüşme: Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım bir araya geldi.



A Spor'un haberine göre; Görüşmede Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da yer aldı.

NELER YAŞANDI?



Fenerbahçe'de muhalefet imza kampanyası başlatmış, Koç ise seçimli kongrenin eylül ayında yapılacağını açıklamıştı.



Eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, başkanlığa aday olacaklarını duyurmuştu.



Aziz Yıldırım ise kongre süreci hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

