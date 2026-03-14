Fenerbahçe'de kritik gün, Devin Özek ve Tedesco kararı verilecek
14.03.2026 15:31
Son Güncelleme: 14.03.2026 15:59
Fenerbahçe'de hareketli bir gün yaşanacak. Karagümrük yenilgisi sonrası yönetim kurulu saat 18'de bir kez daha toplanacak.
Şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği bugün belli olacak.
Süper Lig'de 2-0lık Karagümrük yenilgisi sonrası acil durum toplantısı ilk önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapıldı.
ÖZEK VE TEDESCO İLE GÖRÜŞME
Fenerbahçe yönetimi bugün bir kez daha bir araya gelecek. Sportif direktör Devin Özek ve teknik direktör Tedesco ile görüşme yapılacak.
Yapılacak toplantının ardından Fenerbahçe Kulübü'nden alınan kararlara dair resmi açıklama bekleniyor.
Saran başkan seçildikten sonra Tedesco ile yoluna devam etmişt
"BAŞARI ODAKLIYIZ"
Saran, başkan seçildiğinde "Sonuçlar ne olursa olsun bu sezonu Tedesco ile devam edeceğiz diyor musunuz?" sorusuna cevap vermişti.
Saran soruyu, "Tabii ki ne olursa olsun devam edeceğiz demiyoruz. Başarı odaklıyız, onun için öyle bir şey demiyoruz." diyerek yanıtlamıştı.