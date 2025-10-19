Fenerbahçe'de kritik maç öncesi 7 eksik (Muhtemel 11)

Galatasaray'ın kazandığı hafta puan kaybetmek istemeyen sarı-lacivertliler, Karagümrük karşısında sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe - Karagümrük mücadelesi bugün saat 20.00'da başlayacak ve beIN Sports ekranalrından canlı yayınlanacak.

Tedavisine devam edilen kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta forma giyemeyecek.





Sarı kart cezalısı Milan Skriniar ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Fatih Karagümrük karşısında oynamayacak.

Karagümrük'te tecrübeli sağ bek Ricardo Esgaio, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun, takımını sahaya Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem ve En-Nesyri on biriyle çıkarması bekleniyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 17. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle 17. puan mücadelesine çıkacak.



Ligde iki takımın karşı karşıya geldiği 16 maçta Fenerbahçe 11 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu.



Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 28 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 18 gol gördü.