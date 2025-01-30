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Fenerbahçe'de kritik maç öncesi sakatlık: Maximin'den kötü haber

Fenerbahçe'de Danimarka'ya götürülen ancak dizindeki sakatlığı nükseden Allan Saint-Maximin'in maç kadrosuna alınmadığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de kritik maç öncesi sakatlık: Maximin'den kötü haber

, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Midtjylland ile karşı karşıya geliyor.

TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerde Danimarka'ya götürülmesine rağmen dizindeki sakatlığı nükseden Allan Saint-Maximin'in maç kadrosuna alınmadığı öğrenildi. 

Fransız oyuncunun kendisini son ana kadar denediği ancak oynayabilecek durumda olmadığı kaydedildi.

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