Fenerbahçe'de kritik maç öncesi sakatlık: Maximin'den kötü haber

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Midtjylland ile karşı karşıya geliyor.

TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerde Danimarka'ya götürülmesine rağmen dizindeki sakatlığı nükseden Allan Saint-Maximin'in maç kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

Fransız oyuncunun kendisini son ana kadar denediği ancak oynayabilecek durumda olmadığı kaydedildi.