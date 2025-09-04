NTV.COM.TR

Fenerbahçe'de kritik toplantı başladı

Fenerbahçe'de kritik toplantı başladı. Yönetim kurulu üyeleri teknik direktör için seçenekleri son kez masaya yatırıyor.

yönetimi yeni teknik direktörünü belirlemek için toplandı. 

Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı lacivertli yöneticiler bu süreçte birçok yabancı teknik direktörle görüştü.

ÖZEK YABANCI İSTİYOR

Sportif direktör Devin Özek, yabancı bir isimle yola devam edilmesi görüşünde.

Yöneticilerin büyük bölümüyse 'ın doğru kişi olacağı konusunda hemfikir.

Toplantıda seçenekler son kez masaya yatırılıyor. Son kararı başkan Ali Koç verecek.

