Fenerbahçe'de kritik toplantı başladı

Fenerbahçe yönetimi yeni teknik direktörünü belirlemek için toplandı.



Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı lacivertli yöneticiler bu süreçte birçok yabancı teknik direktörle görüştü.

ÖZEK YABANCI İSTİYOR



Sportif direktör Devin Özek, yabancı bir isimle yola devam edilmesi görüşünde.



Yöneticilerin büyük bölümüyse İsmail Kartal'ın doğru kişi olacağı konusunda hemfikir.



Toplantıda seçenekler son kez masaya yatırılıyor. Son kararı başkan Ali Koç verecek.