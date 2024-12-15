Fenerbahçe'de Livakovic şoku: Oyuna devam edemedi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 28. dakikasında sakatlanan ve tedaviden sonra kendini deneyen Livakovic, 30. dakikada tekrar yedek kulübesine işaret yaparak kendisini yere bıraktı.

Hırvat kalecinin yerine Ertuğrul Çetin oyuna dahil edildi.

Fenerbahçe'nin bir diğer kalecisi İrfan Can Eğribayat ise sakatlığından dolayı maç kadrosunda bulunmuyor.